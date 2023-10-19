«Это грязь»: чего никто не ожидал от Алины Кабаевой

Недавно в Сети появились слухи, что Алина Кабаева внезапно улетела из России на теплые берега. Но вскоре сама олимпийская чемпионка опровергла слухи. Оказалось, что отдыху на море она предпочитает воспитание юных спортсменок.

Судя по фото и видео, которыми звезда делится в социальных сетях, она активно работает с воспитанницами своей академии «Небесная грация». Недавно Кабаева посетила тренировку маленьких гимнасток и поделилась с ними советами по поводу выступлений.

Оказалось, что Алина Муратовна умеет быть строгой и даже категоричной. Хотя до главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер ей далеко, фанаты не ожидали от спортсменки, что она может быть таким жестким тренером.

На видео Кабаева настойчиво отчитывает маленькую гимнастку во время упражнения с булавой. Наставнице не понравилось, что девочка слишком долго держит снаряд за середину.