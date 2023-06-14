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Это фото со свадьбы друзей разрушило жизнь простого электрика: приглядитесь к кадру

14 июня 2023 10:30
Это фото со свадьбы друзей разрушило жизнь простого электрика: приглядитесь к кадру

Непрошенная слава сыграла с ним злую шутку.

С развитием Интернета и появлением соцсетей любое видео или забавное фото может стать мемом. Так произошло и со Свидетелем из Фрязино.

Обычный российский электрик прославился на весь мир, когда в Сеть попал снимок со свадьбы его друзей. Мужчина в кожаной куртке и белых спортивных штанах угрюмо смотрел в камеру, чем и привлек внимание неравнодушных пользователей. Вскоре его стали добавлять к постерам культовых фильмов или к фотографиям с официальных государственных приемов.

Это фото со свадьбы друзей разрушило жизнь простого электрика: приглядитесь к кадру

Но такая популярность была чужда герою мемов. К нему часто подходили на улице, чтобы сделать снимок, а порой и предлагали рекламные контракты. Но мужчине хотелось спокойной жизни без непрошенной славы. В итоге здоровье электрика стало резко ухудшаться. На 45-м году жизни Свидетель из Фрязино скончался. Однако мемы с его участием все еще появляются на просторах Сети.

Фото: кадр из фильма «Приключение Билла и Теда» (1989), социальные сети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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