Это фото принца Чарльза с Дианой — огромная ложь: правду заметит лишь внимательный

Брак принца Чарльза и Дианы Спенсер не был идеальным, о чем впоследствии расскажут многие приближенные к паре и сама невеста. Однако в первые годы общественность была уверена, что наследник престола обожает свою избранницу и готов ради нее на любой подвиг.

На самом деле сын Елизаветы II пытался демонстрировать свой авторитет, и обычная фотосессия становилась настоящим унижением для хрупкой леди Ди. Эта добрая девушка с большим сердцем была одного роста со своим избранником. Но для главного претендента на трон было недопустимо стоять на одном уровне со своей женой.

Поэтому фотографы шли на уловки. Чарльз часто стоял ближе к камерам или вовсе поднимался на ступеньку, чтобы в кадре доминировать над Дианой. А если дело происходило на открытой местности, как, например, во время путешествия по Австралии, то принц разворачивал свое тело прямо к объективу фотоаппарата, а его супруга, наоборот, позировала под углом. В результате нехитрой перестановки мужчина казался гораздо выше.