Это фото объяснит, почему Меньшов влюбился в Алентову: ну а кто бы устоял

Владимир Меньшов и Вера Алентова поженились будучи студентами Школы-студии МХАТ. В браке они прожили более 50 лет. За это время они прошли испытания бедностью, славой и супружеской неверностью. Правда, романы Меньшова с актрисами заканчивались, не успев толком начаться, ведь он всю жизнь любил только Веру Алентову.

Неудивительно, поскольку в молодости актриса была характерной красавицей. Устоять перед ее чарами просто невозможно. Горделивая осанка выдает в ней если не царицу, то женщину, которая в ближайшем будущем намерена ею стать. Длинные и словно бархатные ресницы придают взгляду загадочность. Брови домиком вместе с ассиметрично подстриженной челкой открывают высокий, как у столбовой дворянки, лоб. Тонкая, будто закушенная верхняя губа говорит о принципиальности артистки, наверняка выходящей за пределы театральных подмостков.

Весь образ Алентовой пронизан спокойствием, она излучает уверенность в собственной неотразимости.