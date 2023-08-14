Это фото Нагиева спровоцировало слухи о скорой свадьбе: избранница, правда, замужем

Дмитрий Нагиев старательно скрывает свою личную жизнь от поклонников. Он никогда не рассказывает про избранниц, из-за чего вокруг него регулярно рождаются новые слухи. А не так давно поклонники заподозрили его в романе с Марией Горбань.

Дело в том, что знаменитости играли мужа и жену в сериале «Кухня». И их дуэт был настолько естественным, что продюсеры начали приглашать их в рекламные ролики, где они возвращались к любимым ролям. И недавно Горбань поделилась в своих социальных сетях совместным снимком с Нагиевым, под которым оставила многозначительный смайлик сердечка.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо неожиданной публикации. В комментариях они тут же предположили, что таким образом артистка намекает на начало отношений с Нагиевым и их возможную свадьбу.

«Поженитесь», — поклонники не смогли скрыть своего любопытства.

При этом фанатов не смутило, что уже несколько лет Горбань является супругой оператора Кирилла Зоткина. Пара воспитывает дочь актрисы от предыдущих отношений и их общего ребенка, сына Нилана.