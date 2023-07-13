Это фото мгновенно стало одним из самых пугающих в Сети: слабонервным лучше не смотреть

Некоторые знаменитости не умеют ничего, кроме как создавать вокруг себя инфоповоды. И настоящими профессионалами этого дела стали представители семейства Кардашьян. Американцы уже привыкли к тому, что сестры всегда эпатируют публику. Но теперь многие по-настоящему испугались за судьбу главной светской львицы страны.

Ким поделилась с поклонниками ужасающим снимком. На нем красавица позирует перед зеркалом, а на заднем плане виднеется силуэт женщины. На первый взгляд в кадре не происходит ничего особенного. Однако дива призналась, что была одна в комнате.

В Сети предположили, что в поместье Кардашьян завелся призрак, а снимок уже назвали самым пугающим из всех существующих. Впрочем, некоторые разглядели здесь продуманный пиар, поскольку совсем недавно СМИ анонсировали новость об участии Ким в хоррор-сериале «Американская история ужасов».