Это фото дочери принца Уильяма проберет до мурашек: убедитесь сами

Несмотря на то, что к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон всегда приковано много внимания, пока они не становятся виновниками громких скандалов. Поэтому многие подданные британской короны считают их весьма достойными наследниками престола.

Но особое внимание приковано к маленькой Шарлотте. Ей исполнилось 8 лет, и за эти годы она уже успела очаровать всех поклонников монаршей семьи. Однако за последние несколько месяцев все новые снимки девочки, которые появляются в Сети, вызывают у людей мурашки по кожи.

Дело в том, что дочь Уильяма слишком сильно похожа на своего отца. Но его, к сожалению, трудно назвать привлекательным мужчиной. Впрочем, именно от него Шарлотта унаследовала большой нос, пухлые щечки, широкую челюсть и даже улыбку. А вот от красавицы-матери малышке ничего не досталось.