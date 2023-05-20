Это фото Анастасии Волочковой ужаснуло россиян: взгляните, что с ним не так

Анастасия Волочкова не дает публике продохнуть. Скандальная балерина шокирует общественность то шпагатом, то эпатажными выходками. А недавно Волочкова удивила поклонников снимком с отдыха — фото произвело фурор.

Этой весной балерина прохлаждалась на Мальдивах. На днях она поделилась в соцсетях фото, где предстала под пальмой в летнем наряде цвета фуксии. Но одна деталь сильно смутила подписчиков звезды — ее левая кисть выглядела более чем странно. Рука Волочковой была жуткой и иссушенной, словно балерине не 47 лет, а все 90.

Фолловеры не сдержали своего ужаса и высказались комментариях:

«Покукожило Анастасию Юрьевну на мальдивском солнце», «Руки точно не могут так выглядеть», «Фотошоп что-то напутал?», «Фотошопер структуру дерева рисовал и увлекся», «Левая рука: какой-то Фредди Крюгер», «На кисти отпечатки пальмовых листьев? Вы спали на дереве что ли?», «Руки-изюм».

Балерина уже вернулась домой, ведь здесь ее ждут дела и новые выступления.