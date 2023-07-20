Это фиаско: изначально д’Артаньяна должен был играть другой известный актер

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» стал главным в карьере Михаила Боярского. Артист поразил публику своим перевоплощением и до сих пор ассоциируется у зрителей с образом отважного гасконца. Однако изначально режиссер картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел в главной роли совсем другого актера.

Так, в первой версии сценария смелым героем должен был стать Александр Абдулов. Звезду экрана уже утвердили на эту роль, но постановщик изменил свое решение, когда увидел Боярского на съемочной площадке. А после того, как артист исполнил несколько песен, постановщик окончательно утвердил молодого Боярского.

Абдулов же не остался в восторге от неожиданной перестановки, ведь был полностью уверен, что совсем скоро начнет сниматься. Как утверждали его близкие, решение Юнгвальд-Хилькевича расстроило его. Но знаменитость все же появился в приключенческой картине, исполнив маленькую роль одного из гвардейцев.