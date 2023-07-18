Это ели дети? При взгляде на любимое лакомство в СССР любая мать придет в ужас

В советское время выбор лакомств для детей был не таким большим, как сегодня. Но от тех, что были, у любой современной мамы нервно задергается глаз: непонятно, как таким можно было кормить малышей.

Ириски, грильяж и «конфеты-подушечки» были настоящей угрозой детским зубам. Твердые и липкие, они не раз становились виновниками зубной боли и потерянных пломб. Но самый ужасный советский десерт — это пирожное «корзинка». Оно стоило всего 22 копейки, а выглядело просто волшебно для детей того времени: нежно-розовый цветочек, зеленые листики, а внутри — вкусное повидло. Но делали эти изумительные украшения из маргарина и пищевых красителей. Такое количество жира — настоящий удар по детской печени.

Выбрасывать еду в СССР было не принято, поэтому детям приходилось доедать этот жирный десерт, если уже и «не лезло». К счастью, сегодня рецепт изменился, поэтому современные малыши могут есть «корзиночку» без такого вреда для здоровья.