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«Это ее жизнь»: молодой бизнесмен выдал истинное отношение к Волочковой

8 июля 2022 15:15
«Это ее жизнь»: молодой бизнесмен выдал истинное отношение к Волочковой

Балерина вновь привлекла внимание к своей личной жизни.

Джехангир Мансуров прокомментировал слухи о своем романе с Анастасией Волочковой. Неожиданными подробностями делится Telegram-канал «Звездная пыль».

Несколько дней назад балерина представила своего нового спутника по имени Хан, который оказался директором строительной компании и подарил ей зеркальную веранду на участке, а также смартфон. По словам Волочковой, между ней и Ханом начался роман, а критикуют ее поклонники исключительно из чувства зависти.

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Как оказалось, на самом деле Хана зовут Джехангир Мансуров. Предприниматель и вправду не поскупился на подарки балерине и остался в большом восторге от общения с ней. Однако их связывают дружеские и партнерские отношения, но не роман.

«Настя вызывает у меня огромное уважение и необыкновенно светлые чувства», — рассказывает Мансуров.

Пользователи Сети не оставили без внимания откровение бизнесмена. Часть поклонников осудила Волочкову за ложь, тогда как другие фанаты признали, что таким образом артистка лишь привлекает внимание публики. Якобы балерине нравится рассказывать о своих романах и заставлять поклонников обсуждать их.

«Конечно, бывает у нее перебор, но это ее жизнь, ей так комфортно», — уверены пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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