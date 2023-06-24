Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы

Слава рассталась со своим мужем Анатолием Данилицким, но продолжает весело проводить время в его компании. Певица показала, в какие игры играет с экс-супругом, и ролик немало шокировал поклонников.

В социальных сетях звезда опубликовала видео с бизнесменом, где он что-то изображает, играя в «Крокодила». Предприниматель размахивал руками и жадно глотал ртом воздух, будто чувствовал себя плохо. Поклонники были в ужасе из-за того, что Данилицкий, который старше Славы на целых 28 лет, заметно сдал и стал настоящим стариком.

«Он уже дедушка прям. Славе нужен другой мужчина», «Старый», «Давайте смотреть правде в глаза. Он уже дедушка»,

— гласят комментарии под публикацией знаменитости.

Многие порадовались тому, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Однако фанаты заметили, что исполнительнице давно пора начать новую жизнь и забыть престарелого бизнесмена.