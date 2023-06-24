Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы

Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы

24 июня 2023 06:30
Это ее дедушка? Люди и не подозревали, как сильно сдал бывший певицы Славы

Звезде советуют найти кого-то помоложе.

Слава рассталась со своим мужем Анатолием Данилицким, но продолжает весело проводить время в его компании. Певица показала, в какие игры играет с экс-супругом, и ролик немало шокировал поклонников.

В социальных сетях звезда опубликовала видео с бизнесменом, где он что-то изображает, играя в «Крокодила». Предприниматель размахивал руками и жадно глотал ртом воздух, будто чувствовал себя плохо. Поклонники были в ужасе из-за того, что Данилицкий, который старше Славы на целых 28 лет, заметно сдал и стал настоящим стариком.

«Он уже дедушка прям. Славе нужен другой мужчина», «Старый», «Давайте смотреть правде в глаза. Он уже дедушка»,

— гласят комментарии под публикацией знаменитости.

Многие порадовались тому, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Однако фанаты заметили, что исполнительнице давно пора начать новую жизнь и забыть престарелого бизнесмена.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше