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«Это должно было произойти»: против Карла III выдвинуто страшное обвинение

27 мая 2023 17:00
«Это должно было произойти»: против Карла III выдвинуто страшное обвинение

Полиция уже начала расследование.

Во время коронации Карла III произошло немало скандалов. Однако лишь один из них закончился настоящей трагедией.

81-летняя Хелен Холланд переходила дорогу по всем правилам движения в тот момент, когда ее сбил один из полицейских. Он сопровождал Герцогиню Эдинбургскую Софи и, похоже, не заметил старушку. В результате ДТП пожилая дама получила страшные повреждения и спустя две недели скончалась.

«Это должно было произойти»: против Карла III выдвинуто страшное обвинение

Резонансная ситуация не осталась без внимания, и полицейское управление уже начало проводить расследование. Однако публика быстро обвинила Карла III. Дело в том, что для коронации многие улицы Лондона украсили черными экранами. Из-за этого решения пешеходы лишились возможности видеть всю дорогу и даже приближающиеся автомобили. Именно поэтому страшного ДТП практически невозможно было избежать.

«Это несчастный случай, который должен был произойти», — отметил один из очевидцев.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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