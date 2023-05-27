«Это должно было произойти»: против Карла III выдвинуто страшное обвинение

Во время коронации Карла III произошло немало скандалов. Однако лишь один из них закончился настоящей трагедией.

81-летняя Хелен Холланд переходила дорогу по всем правилам движения в тот момент, когда ее сбил один из полицейских. Он сопровождал Герцогиню Эдинбургскую Софи и, похоже, не заметил старушку. В результате ДТП пожилая дама получила страшные повреждения и спустя две недели скончалась.

Резонансная ситуация не осталась без внимания, и полицейское управление уже начало проводить расследование. Однако публика быстро обвинила Карла III. Дело в том, что для коронации многие улицы Лондона украсили черными экранами. Из-за этого решения пешеходы лишились возможности видеть всю дорогу и даже приближающиеся автомобили. Именно поэтому страшного ДТП практически невозможно было избежать.