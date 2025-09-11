«Любая авторучка могла убить всю магию»: чем на самом деле занимаются реквизиторы — интервью с человеком, который создает волшебство на экране

Меню
11 сентября 2025 17:45
Их труд остается почти незамеченным, но если они схалтурят, то вы сразу поймете.

Популярный реквизитор Анна Андроскова рассказала «Киноафише», как создается магия кино и почему ошибка в одной пуговице способна разрушить эпоху.

Самый сложный проект

Самым сложным проектом, по словам эксперта, стала историческая драма, действие которой разворачивается в конце XIX – начале XX века. Раскрыть ее название пока не позволяет особый контракт.

«Нам нужно было обставить десятки локаций: купеческие особняки, крестьянские избы, сараи, лавки. Каждая требовала своего, уникального наполнения.

И главное — ни одной вещи, которая бы «выпадала» из эпохи. Любая авторучка или пластиковая пуговица, случайно попавшая в кадр, могла убить всю магию».

Найти реквизит зачастую невозможно

Реквизит — это не всегда про то, чтобы пойти и купить, или взять в аренду у коллекционеров. Часто нужного просто не существует в природе или бюджетные аналоги выглядят ужасно. Андроскова постоянно «фактурит» вещи, придает им нужное состояние. Иногда проще собрать артефакт заново, чем найти идеальный образец.

Худшая эпоха в кино

Звезда мира реквизиторов признаётся, что самым коварным периодом для кино сегодня остаётся советское прошлое — особенно 60–80-е годы. Это уже не антиквариат, который можно взять из музейных фондов, но и не современность, доступная на маркетплейсах.

«Вещи того времени массово выкидывались, ломались, их не хранили. Сейчас они в основном остались только на дачах и в гаражах, и их состояние часто плачевное.

Люди прекрасно помнят, как выглядел тот же телефонный аппарат, холодильник "ЗИЛ" или алюминиевая кружка с надписью "ГАИ" — они являются мощнейшими маркерами эпохи.

Найти их в идеальном, "киношном" состоянии, да еще и в нужном количестве (например, чтобы обставить целый универсам образца 1985 года) — титанический труд. Ошибку зритель заметит сразу и ощутит фальшь».

Самые простые проекты

С фантастикой, по словам Андросковой, парадоксально проще.

«У нас есть огромная творческая свобода. Мы не ищем конкретный артефакт XIII века, а создаем мир, руководствуясь общей стилистикой и замыслом художника-постановщика».

А вот со средневековьем сложнее: подлинных предметов почти не осталось, а значит, нужны дорогие реплики и работа мастеров-реконструкторов. Но стоят такие репродукции космически дорого. Впрочем, даже с ними проще, чем с вещами советской эпохи.

Закулисная драма на съемках «Адмирала» переросла во вражду: Хабенского обозвали «нулевым» актером — и требовали уволить.

Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Онегин» (2024), «Царевна-лягушка» (2025), из сериалов «Фишер», «Этерна»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
