«Это добивание!»: вдова Караченцова взорвалась из-за обвинений директора «Ленкома»

Отношения между актрисой Людмилой Поргиной и директором «Ленкома» Марком Варшавером накалились до предела. Накануне Варшавер нелестно высказался об актрисе, заметив, что она получает деньги и фактически не работает. По его словам, Поргина оформила больничный лист и улетела на дачу в Болгарию. В то же время и ранее Варшавер заявлял, что актриса получает стабильную зарплату в театре, хотя практически не появляется в спектаклях.

Вдова Караченцова взорвалась из-за таких обвинений директора «Ленкома». Она отметила, что только недавно перенесла сложную операцию на ноге, из-за которой не может танцевать и двигаться на сцене. После процедуры она даже с трудом ходила. Друзья увидели мучения Поргиной и предложили ей частный самолет, чтобы она могла улететь за рубеж и продолжить восстановление там. Актриса подчеркнула, что ей уже надоели постоянные претензии Варшавера в свой адрес. Она недоумевает, почему не может посвятить время собственному здоровью, если до этого на протяжении 13 лет ухаживала за больным мужем.

«Это называется добивание!» — заявила Поргина в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».