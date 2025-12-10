Меню
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

10 декабря 2025 21:01
Победа на «Оскаре» для него звучала особенно громко.

Когда в 2019 году на экраны вышел «Джокер», обсуждали многое: игру, музыку, танец на лестнице. Один момент бросался в глаза сразу — Хоакин Феникс почти «исчез». Такая худоба не бывает «просто так», и действительно: актер сбросил около 24 килограммов ради роли Артура Флека за какие-то 3-4 месяца.

Как он достиг этой формы

Феникс не морил себя голодом, а держал строгую диету под присмотром специалисты. Каждый день — строгий подсчет калорий, минимальный рацион, никакой импровизации.

Он уже проходил через подобную трансформацию в «Мастере», и повторять опыт не хотел. Но Тодд Филлипс видел Джокера хрупким, угловатым, почти прозрачным — и Феникс согласился.

По слухам, он сидел на «балетной диете» (одно яблоко в день), но сам актер это опроверг. Рацион был жестокий, но не смертельный: были еще овощи на пару и салаты. Подробности о его диете держат в строгой секретности: мало ли, кто-то захочет повторить.

И хоть врачи контролировали состояние актера, в какой-то момент он стал почти что беспомощным из-за отсутствия сил. Хоакин даже не мог подняться по лестнице самостоятельно.

Пугал вовсе не голод

Сильнее всего похудение ударило не по фигуре, а по психологическому состоянию. В голове поселилась навязчивая мысль, которая просыпалась каждое утро: нужно сбросить еще 100 граммов. А потом еще 100... и опять все по кругу.

В один момент ловишь себя на мысли, что это как одержимость, это дико, — говорил актер.

Кажется, именно одержимость идеей помогла сформировать ту нервную, дрожащую внутреннюю энергетику, которая и сделала его Джокера настолько пугающе реальным.

Оно того стоило

Когда Хоакин Феникс достиг поставленной задачи, то почувствовал странную легкость и свободу в движениях. Словно тело стало управляемым по-новому.

Был момент настоящего счастья — просто от того, что он добрался до цифр, которые требовал режиссер. После месяцев ограничений это действительно выглядит как победа над самим собой.

Когда я пришел к цели, то был действительно счастлив.

Актер принес полноценную физическую и психологическую жертву. Роль, за которую Феникс получил «Оскар», родилась именно из этой хрупкости, жертвенности и толики сумасшествия.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
