Это даже жутко: фото мамы Арзамасовой в молодости проберет вас до костей

Лиза Арзамасова растрогала подписчиков, выложив видео с мужем Ильей Авербухом и сыном Левой. Редкие семейные моменты ценны для актрисы, ведь она часто занята на съемках. За порядком в графике звезды «Папиных дочек» следит ее мама Юлия. Или сестра? Так до сих пор шутят поклонники в соцсетях актрисы, потому что признать в моложавой и аккуратной женщине 47-летнюю главу семейства Арзамасовых просто невозможно.

Не перестают подписчики удивляться и тому, насколько внешность Лизы «скопирована» с ее мамы — ровесницы супруга дочери Ильи Авербуха. «Боже как Вы похожи!», «Просто копия», — пишут в Сети. Особенно это заметно, если изучить архивные фото Юлии Арзамасовой.

Юлия воспитывала дочь одна, отец девочки погиб. По профессии она письменный переводчик. Свободный график дает ей возможность помогать дочери. Когда Лиза была маленькая, мама фактически стала ее агентом: вела переговоры с продюсерами, сопровождала юную звезду на съемки.