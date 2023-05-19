Это даже не бедность, а нищета: в квартиру Корчевникова стыдно позвать гостей

Борис Корчевников построил успешную карьеру на телевидении. Поклонники полагают, что звезда экрана немало зарабатывает и живет на широкую ногу. На самом же деле у знаменитости нет ни кола, ни двора.

Ведущий шоу «Судьба человека» в свои 40 лет продолжает делить одну жилплощадь с мамой. Семья ютится в скромной квартире на Тверской улице, где и вырос журналист. Здесь нет дорогой мебели, натурального мрамора, оригинального дизайна и других признаков роскоши, которые так любят российские звезды.

Будь другие селебрити на месте Корчевникова, то им было бы стыдно позвать в такой дом гостей. Обстановку в нем даже бедной по их меркам не назовешь. Журналист обитает чуть ли не в нищете, но его все устраивает.

Коллеги по цеху не раз спрашивали Бориса, почему он не обзаведется собственным жильем и не съедет от матери. На это Корчевников парирует тем, что так ему удобнее добираться до работы.