Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

12 ноября 2025 19:34
«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Заходить в соцсети и не наткнуться на упоминание Сабрины – задачка та еще.

В Голливуде снова спорят, какой должна быть настоящая Алиса – и где заканчиваются сказки. Пока одни слушают Сабрину Карпентер и качают головой под «Espresso», другие не могут смириться с тем, что именно она сыграет героиню Кэрролла.

Вы правильно поняли: пока в России гремит в прокате фэнтези с Анкой Пересильд, за рубежом запускают новую экранизацию. В Universal анонсировали новый мюзикл, вдохновленный классикой Льюиса Кэрролла.

Карпентер не только сыграет главную роль, но и сама придумала идею фильма: певица пришла в студию с предложением и добилась зеленого света. Режиссировать проект поручили Лорин Скафарии – той самой, что поставила «Стриптизерш» с Дженнифер Лопес.

Так что можно ожидать не кружевные перчатки и безумное чаепитие, а глиттер, жаркие танцы и женскую энергию.

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Певицу, к слову, сейчас обсуждают везде. После шести номинаций на «Грэмми» за альбом Man’s Best Friend и громкого успеха Short n’ Sweet она стала символом современной поп-сцены – яркой, ироничной, с вызывающим стилем и нарядами, которые порой напоминают скорее видео «для взрослых», чем образ Алисы.

Неудивительно, что в соцсетях мнения разделились: фанаты ликуют, а скептики пишут, что она «слишком хорни» для роли, где главная черта героини – невинное любопытство.

«Это даже хуже темнокожей Русалочки. Даже Белоснежка была не так плоха. Но теперь нас ждет версия Алисы 18+?» – удивляются в бывшем «Твиттере»

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Интересно, что это не первая попытка Сабрины попасть в кроличью нору: еще в 2020-м Netflix купил ее идею мюзикла по мотивам «Алисы в Стране чудес», но проект заморозили. Теперь же Universal реализует ее мечту – на более взрослом уровне и с куда большим размахом.

Лорин Скафария умеет превращать женские истории в хит: ее «Стриптизерши» собрали больше ста миллионов в прокате и стали одной из самых обсуждаемых лент 2019 года. Так что новая «Алиса» вполне может стать чем-то вроде «Грета Гервиг встречает Тима Бертона» – с музыкой, танцами и, скорее всего, бурей на Reddit.

Ранее мы писали: «Посмертие или параллельный мир»: называем главное отличие «Алисы» от «Горыныча» – теперь точно не ошибетесь, на что идти в кино

Фото: Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025), Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше