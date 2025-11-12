«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

Заходить в соцсети и не наткнуться на упоминание Сабрины – задачка та еще.

В Голливуде снова спорят, какой должна быть настоящая Алиса – и где заканчиваются сказки. Пока одни слушают Сабрину Карпентер и качают головой под «Espresso», другие не могут смириться с тем, что именно она сыграет героиню Кэрролла.

Вы правильно поняли: пока в России гремит в прокате фэнтези с Анкой Пересильд, за рубежом запускают новую экранизацию. В Universal анонсировали новый мюзикл, вдохновленный классикой Льюиса Кэрролла.

Карпентер не только сыграет главную роль, но и сама придумала идею фильма: певица пришла в студию с предложением и добилась зеленого света. Режиссировать проект поручили Лорин Скафарии – той самой, что поставила «Стриптизерш» с Дженнифер Лопес.

Так что можно ожидать не кружевные перчатки и безумное чаепитие, а глиттер, жаркие танцы и женскую энергию.

Певицу, к слову, сейчас обсуждают везде. После шести номинаций на «Грэмми» за альбом Man’s Best Friend и громкого успеха Short n’ Sweet она стала символом современной поп-сцены – яркой, ироничной, с вызывающим стилем и нарядами, которые порой напоминают скорее видео «для взрослых», чем образ Алисы.

Неудивительно, что в соцсетях мнения разделились: фанаты ликуют, а скептики пишут, что она «слишком хорни» для роли, где главная черта героини – невинное любопытство.

«Это даже хуже темнокожей Русалочки. Даже Белоснежка была не так плоха. Но теперь нас ждет версия Алисы 18+?» – удивляются в бывшем «Твиттере»

Интересно, что это не первая попытка Сабрины попасть в кроличью нору: еще в 2020-м Netflix купил ее идею мюзикла по мотивам «Алисы в Стране чудес», но проект заморозили. Теперь же Universal реализует ее мечту – на более взрослом уровне и с куда большим размахом.

Лорин Скафария умеет превращать женские истории в хит: ее «Стриптизерши» собрали больше ста миллионов в прокате и стали одной из самых обсуждаемых лент 2019 года. Так что новая «Алиса» вполне может стать чем-то вроде «Грета Гервиг встречает Тима Бертона» – с музыкой, танцами и, скорее всего, бурей на Reddit.

