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Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты

13 ноября 2023 08:00
Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты

О таком приборе простой гражданин даже мечтать не мог.

В Советском Союзе было сложно достать зарубежную технику. Даже если деньги в семье водились, купить на них достижения западной промышленности было почти невозможно — их просто не продавали.

А о некоторых изобретениях капиталистических инженеров рабочим и учителям вовсе не рассказывали. В опалу в 50-е годы прошлого века попали кондиционеры.

Существовал даже негласный запрет: СМИ не позволялось писать о климатическом оборудовании. Все потому, что приборы были дорогими, закупали их лишь для партийной верхушки.

Первые советские кондиционеры появились уже в семидесятых. Они были большими и гудели, как самолет перед взлетом, но от летнего зноя все же спасали. Лишь тогда «климат-контроль» стал доступен рядовым гражданам.

Фото: Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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