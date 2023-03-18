Это чудо какое-то: мама Вики из «Кухни» ошарашит своей внешностью

«Эффектна, экстравагантна, может быть эксцентричной, а может — прямолинейной», — так говорил театральный критик Григорий Заславский про Елену Подкаминскую, многим знакомую по роли управляющей ресторана в сериале «Кухня». Недавно 43-летняя артистка поделилась с подписчиками фотографией своей мамы.

«Горжусь быть похожей на тебя. Мои любимые руки и смех», — написала актриса.

Подписчики удивились, как не по годам выглядит ее мама, и не преминули выразить свой восторг.

«Мама Ваша очень красивая, добрая и очень молодая!», «Настоящие красавицы. Какой взгляд теплый и нежный», — написали в комментариях фанаты, отметив, что фотографии так и лучатся теплом и уютом.

Мама актрисы Светлана Подкаминская работает дирижером в ансамбле «Орфей» и возглавляет музыкальную студию «Радуга» в щербинском Дворце культуры. Недавно она отметила свой день рождения. По этому случаю звездная дочь выложила еще несколько кадров в стиле family look с не менее трогательным признанием в любви. В нем она называет маму женственной до Луны, трогательной и искренней Женщиной-Музыкой с притягательными голубыми глазами ребенка.