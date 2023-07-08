Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это что, лекарство?»: не поверите, какой русский напиток вызывает такую реакцию у иностранцев

«Это что, лекарство?»: не поверите, какой русский напиток вызывает такую реакцию у иностранцев

8 июля 2023 06:30
«Это что, лекарство?»: не поверите, какой русский напиток вызывает такую реакцию у иностранцев

Туристы не смогли скрыть своего удивления от необычного вкуса.

Квас появился в славянских странах более тысячи лет назад. Солодовый напиток не теряет своей популярности и покоряет все больше и больше людей по всему миру. Однако в некоторых странах он вызывает весьма неожиданные ассоциации.

Так, туристы из Италии посчитали квас лекарственным настоем. После дегустации они определили в нем нотки сельдерея и других трав, которые традиционно используют в подобных лекарствах. И далеко не все энтузиасты справились даже с одним бокалом, признавшись, что вряд ли согласятся на такой эксперимент в будущем.

«Мадонна! Это что, лекарство?»

— удивляются итальянцы.

Неожиданный хлебный вкус в итоге не оказался в числе фаворитов у иностранцев. По их мнению, квас невозможно пить и он вызывает лишь отторжение. Некоторые же признались, что напиток напоминает им испорченное темное пиво, что также не добавило ему популярности.

Фото: кадр из фильма «Амели»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше