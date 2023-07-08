«Это что, лекарство?»: не поверите, какой русский напиток вызывает такую реакцию у иностранцев

Квас появился в славянских странах более тысячи лет назад. Солодовый напиток не теряет своей популярности и покоряет все больше и больше людей по всему миру. Однако в некоторых странах он вызывает весьма неожиданные ассоциации.

Так, туристы из Италии посчитали квас лекарственным настоем. После дегустации они определили в нем нотки сельдерея и других трав, которые традиционно используют в подобных лекарствах. И далеко не все энтузиасты справились даже с одним бокалом, признавшись, что вряд ли согласятся на такой эксперимент в будущем.

«Мадонна! Это что, лекарство?»

— удивляются итальянцы.

Неожиданный хлебный вкус в итоге не оказался в числе фаворитов у иностранцев. По их мнению, квас невозможно пить и он вызывает лишь отторжение. Некоторые же признались, что напиток напоминает им испорченное темное пиво, что также не добавило ему популярности.