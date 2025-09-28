«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)

Даже смотреть не нужно, чтобы понять подвох.

Немецкие режиссеры редко касаются Второй мировой, но Деннис Ганзель решился и снял «Тигра», где экипаж тяжелого танка в 1943 году отправляют глубоко в тыл противника, чтобы найти пропавшего полковника. Получилась военная драма с примесью психотриллера: бойцы глотают таблетки, галлюцинируют и постепенно превращают миссию в ад. Звучит мрачно, но зрители — особенно военные знатоки — встретили фильм в штыки.

Главный упрек картине выдали еще на стадии трейлера: зачем посылать в разведку тяжелый танк весом 57 тонн? На форумах и в комментариях зрители смеются: это все равно что отправить слона в посудную лавку.

«Для обеспечения исторической достоверности создатели собрали секретные документы в игре WarThunder», — потешаются в комментариях.

Знатоки истории напоминают: запас хода «Тигра» — около 100 километров, ломался он через день, переправить его можно было только по железнодорожным мостам. В реальности такой колосс в тылу противника продержался бы максимум пару часов.

Даже иностранные зрители не оценили поделку. Так, один англоязычный комментатор язвит:

«Я уверен, что „Тигр“ справится с длительной миссией. Ведь у него была отличная репутация по топливной экономичности и легкости в ремонте».

Другой добавляет:

«Наконец-то, это что, экранизация Battlefield?».

Менее скептичные зрители просто назвали картину немецкой версией фильма «Ярость» с Брэдом Питтом, но в любом случае восторженных отзывов немного.

