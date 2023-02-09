«Это было ужасно!»: вот кем пришлось работать Кейт Миддлтон до того, как она стала принцессой

Кейт Миддлтон после окончания школы несколько лет провела в колледже Мальборо в графстве Уилтшир. И во время учебы будущая герцогиня не только доказала склонность к естественным и гуманитарным наукам, но и свою самостоятельность.

Дело в том, что Кейт решила обеспечивать себя во время жизни в колледже. И так как она не имела еще никакого образования, а большую часть времени посвящала учебе, то решила устроиться официанткой. Герцогиня не раскрыла, как долго продолжался ее первый трудовой опыт, но не стала скрывать, что не была в восторге от этой работы.

«Это было ужасно!» — призналась Миддлтон в одном из интервью.

В итоге в течение многих лет супруга принца Уильяма хранила эту тайну. О работе официанткой она рассказала лишь в 2019 году в рамках телешоу A Berry Royal Christmas, где раскрыла и другие детали своей жизни.