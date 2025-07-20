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«Это было тяжелое решение»: в новой «Фантастической четверке» должен был появиться русский злодей — но его вырезали прямо перед премьерой

20 июля 2025 07:00
«Это было тяжелое решение»: в новой «Фантастической четверке» должен был появиться русский злодей — но его вырезали прямо перед премьерой

Персонажа не покажут даже в расширенной версии фильма.

До премьеры нового фильма о «Фантастической четверке: Первые шаги» остаются считанные дни, и лишь сейчас стало известно, что Marvel внезапно избавилась от одного из самых интересных персонажей. Парадокс: в промо его активно показывали.

Джон Малкович, заявленный как Красный призрак, в финальной версии картины не появится.

Режиссер Мэтт Шекман подтвердил это в интервью Variety. По его словам, сцены с рожденным в Санкт-Петербурге Иваном Крагоффым и его супер-обезьянами были частью флэшбека, раскрывающего ранние подвиги Четверки. Злодей должен был появиться в самом начале — и даже мелькает в тизере, с длинными седыми волосами и бородой.

«Это было тяжелое решение»: в новой «Фантастической четверке» должен был появиться русский злодей — но его вырезали прямо перед премьерой

Однако все изменилось на этапе монтажа. Как признался Шекман, сцену убрали ради темпоритма и баланса: в фильме и так слишком много новых героев, злодеев и событий. По сюжету у Рида Ричардса и Сью Сторм уже рождается ребенок, а сама команда действует давно. Плюс на экране успеют засветиться Галактус (Ральф Айнесон), Серебряный серфер (Джулия Гарнер) и целый набор второстепенных лиц.

«Это было тяжелое решение, — признался постановщик. — Джон — один из моих кумиров, я был счастлив снова работать с ним после “На краю”. Он был великолепен».

Удивительно, что Marvel не стала даже оставлять персонажа на будущее — никаких намеков на продолжение Красного призрака пока нет. Хотя сам Малкович, судя по отзывам со съемок, отнесся к роли со всей ответственностью — у него-то иначе и не бывает.

«Это было тяжелое решение»: в новой «Фантастической четверке» должен был появиться русский злодей — но его вырезали прямо перед премьерой

Может, Красный призрак обретет вторую жизнь, например, в будущих «Мстителях» — по аналогии с Красным черепом — но пока что один из самых ярких злодеев Золотого века Marvel снова стал невидимкой.

Ранее мы писали: В MCU наконец-то появилась первая отсылка к Доктору Думу Дауни-младшего: и речь не про сцену после титров новой «Фантастической четверки»

Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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