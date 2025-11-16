Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

16 ноября 2025 20:03
«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Вы правильно поняли, статья спойлерная от и до.

В третьей части «Иллюзии обмана» франшиза совершила самый смелый ход за всю трилогию, убив, пожалуй, главную звезду по уровню известности – Моргана Фримена. Зрители не успели моргнуть, как франшиза лишилась весомой фигуры, но паниковать рано: серия не собирается исчезать вслед за самым опытным магом.

Рубен Флейшер уверяет, что курс выбран твердо – «Иллюзии обмана» получит и четвертую часть. В триквеле героиня Розамунд Пайк убирает Тадеуша Брэдли с шахматной доски окончательно, и режиссер объяснил эту жестокость просто:

«Это было тяжело, но нужно, чтобы у истории появились реальные ставки».

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Он добавил также, что Фримен полностью поддержал решение.

Флейшер, к слову, не ограничился мрачными подробностями – впереди у команды, по его словам, «реально–реально веселое приключение». Локации снова будут разлетаться по карте, фокусы останутся дикими, а ограбления – нарядными.

В центре внимания остается все та же компания магов, хоть один из них и ушел за кулисы навсегда.

Кстати, есть и еще один штрих: режиссер рассчитывает вернуть Марка Руффало в куда более крупной роли. С графиком актера все сложно – «может быть, они там еще семь фильмов про Мстителей снимут», подшутил Фляйшер, – но надежда жива.

«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

В третьей части Руффало выкроили место буквально технологическим колдовством – добавили его через голограмму, потому что на съемках он отсутствовал.

Серия пережила девять лет тишины, но все равно умудрилась вернуться бодрой и полной энергии. Что ж, надеемся, что четвертая часть будет не хуже?

Ранее мы писали: В мире вышла 11 ноября, а у нас? Разбираемся, покажут ли «Иллюзию обмана 3» в российских кинотеатрах

Фото: Кадры из фильмов франшизы «Иллюзия обмана»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Читать дальше 9 декабря 2025
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе «Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе Читать дальше 8 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Читать дальше 7 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше