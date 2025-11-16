«Это было тяжело»: в «Иллюзии обмана 3» убили главную звезду франшизы – будет ли теперь четвертая часть? Режиссер уже дал ответ

Вы правильно поняли, статья спойлерная от и до.

В третьей части «Иллюзии обмана» франшиза совершила самый смелый ход за всю трилогию, убив, пожалуй, главную звезду по уровню известности – Моргана Фримена. Зрители не успели моргнуть, как франшиза лишилась весомой фигуры, но паниковать рано: серия не собирается исчезать вслед за самым опытным магом.

Рубен Флейшер уверяет, что курс выбран твердо – «Иллюзии обмана» получит и четвертую часть. В триквеле героиня Розамунд Пайк убирает Тадеуша Брэдли с шахматной доски окончательно, и режиссер объяснил эту жестокость просто:

«Это было тяжело, но нужно, чтобы у истории появились реальные ставки».

Он добавил также, что Фримен полностью поддержал решение.

Флейшер, к слову, не ограничился мрачными подробностями – впереди у команды, по его словам, «реально–реально веселое приключение». Локации снова будут разлетаться по карте, фокусы останутся дикими, а ограбления – нарядными.

В центре внимания остается все та же компания магов, хоть один из них и ушел за кулисы навсегда.

Кстати, есть и еще один штрих: режиссер рассчитывает вернуть Марка Руффало в куда более крупной роли. С графиком актера все сложно – «может быть, они там еще семь фильмов про Мстителей снимут», подшутил Фляйшер, – но надежда жива.

В третьей части Руффало выкроили место буквально технологическим колдовством – добавили его через голограмму, потому что на съемках он отсутствовал.

Серия пережила девять лет тишины, но все равно умудрилась вернуться бодрой и полной энергии. Что ж, надеемся, что четвертая часть будет не хуже?

