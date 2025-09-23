Меню
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

23 сентября 2025 21:02
Из ошибок нужно выносить уроки.

Пирс Броснан вошел в историю франшизы в 1995-м, когда вышел «Золотой глаз». Новый Бонд был элегантен, обаятелен, крутил пистолет так, будто родился с ним в руках. Четыре фильма подряд, вплоть до «Умри, но не сейчас» (2002), держали 007 в центре поп-культуры. Но сам Броснан — главный критик собственного Бонда.

В интервью The Telegraph актер честно признался: у него «нет никакого желания» пересматривать свои фильмы, потому что «это никогда не бывает достаточно хорошо». Его версия, по словам самого Пирса, «застряла во временной петле» между Шоном Коннери и Роджером Муром.

Насилие выглядело натужно, брутальности не хватало, а сам персонаж оставался слишком поверхностным.

Все было довольно безобидно, и персонаж не был реалистичным. Это было поверхностно, — говорил Броснан.

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

И зрители это почувствовали. После крепкого «Золотого глаза» фильмы начали превращаться в цирк: «И целого мира мало» и особенно «Умри, но не сейчас» скатились в нелепую, мультяшную бондиану.

Апофеоз — сцена, где Бонд серфит по цунами на куске обшивки. Это уже был не агент 007, а пародия на супергероя.

Когда настало время Крейга

Неудивительно, что в 2006-м EON Productions резко перезапустили франшизу, доверив роль Дэниелу Крейгу. Его «Казино “Рояль”» стало прямым ответом на все упреки Броснана: возвращение к литературному Флемингу, где Бонд — «инструмент», государственный киллер без лишнего лоска. Жесткость, реализм, драматизм — и никакой излишней комичности в образе.

«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество

Ирония в том, что именно слабости эры Броснана расчистили дорогу для Крейга. Без провального пафоса «Умри, но не сейчас» вряд ли мы получили бы шедевры уровня «Казино “Рояль”» или «Скайфолла».

Броснан по-прежнему горд своей работой, но называть ее любимой не готов. Его сыновья шутят над его «бондианой», а сам актер признается, что не получает «никакой подпитки» от просмотра.

Факт остается фактом: он удерживал франшизу в живых до тех пор, пока не пришел Крейг и не сделал ее снова великой.

Фото: Кадры из фильмов «Золотой глаз» (1995 г.), «Казино "Рояль"» (2006 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
