«Это было ожидаемо»: Яна Рудковская сделала заявление о скором разводе

Новости о разводе звезд шоу-бизнеса всегда вызывают переполох. Так, недавно известный продюсер Яна Рудковская сообщила о скором расставании — к такому заявлению никто не был готов.

Речь идет не о ее разводе с Евгением Плющенко, а о завершении брака Бритни Спирс и Сэма Асгари. Этот союз продержался чуть больше года. Официальной причиной развода стали «непримиримые разногласия». Череда патологических неудач в личной жизни продолжает преследовать Бритни.

Новость о разводе поп-принцессы и ее избранника Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале. Вот что написала Яна:

«К сожалению, это было ожидаемо. Грустно, что такая культовая мегапопулярная звезда обречена на большое несчастье по жизни».

Пользователи Сети в очередной раз сочувствуют Спирс. Многие уверены, что у Асгари к Бритни был исключительно меркантильный интерес. Якобы он воспользовался ее нестабильным состоянием, вошел в доверие и женился, чтобы отсудить большой куш при разводе. Но правду вряд ли кто-то узнает.