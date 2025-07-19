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Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами

19 июля 2025 11:21
Это была судьба: фильмы, после которых неизвестные актеры стали настоящими звездами

А еще эти картины уж точно заслуживали «Оскар» за кастинг.

Хотя на потенциальный успех любого фильма влияет огромное количество самых разных факторов, правильно подобранный актер действительно может стать решающим критерием.

В то время как многие режиссеры стабильно снимают в своих фильмах главных звезд Голливуда, другие предпочитают давать шанс начинающим профессионалам — и довольно часто такое решение оказывается очень даже выигрышным, а сам актер впоследствии тоже становится звездой индустрии.

В этой подборке рассказываем о фильмах, к актерскому составу которых невозможно придраться — жаль, что их нельзя номинировать на «Оскар» за кастинг в 2026 году.

«Баунти» (1984)

Сейчас Дэниел Дэй-Льюис считается одним из лучших актеров в истории кино, но в далеких 1980-х его имя еще не было так хорошо известно — как и имена тех, с кем он вместе сыграл в «Баунти». На экране в менее заметных ролях появляются и Лиам Нисон и Бернард Хилл — оба впоследствии тоже стали звездами большого кино. К слову, одну из главных ролей в «Баунти» исполнил и Энтони Хопкинс, который к тому моменту уже был достаточно узнаваемым.

«Под кайфом и в смятении» (1993)

Кадр из фильма «Под кайфом и в смятении»

Подростковые драмы за редким исключением ищут на главные роли как раз-таки молодых актеров, а в похожем фильме 1993 года буквально сошлись сразу несколько будущих мировых звезд. Главные роли в картине достались Мэттью Макконахи, Бену Аффлеку и Миле Йовович — все они тогда еще были начинающими актерами с парочкой не слишком приметных ролей за плечами. Напоминать о том, кем они являются сейчас, вряд ли есть необходимость.

«Спасти рядового Райана» (1998)

Хотя главную роль в фильме Спилберга сыграл уже довольно известный на тот момент Том Хэнкс, второстепенные роли достались тем, кого слава еще только ждала в будущем. Так, в хитовой военной драме можно увидеть Вина Дизеля, Пола Джаматти, Нэйтана Филлиона и Брайна Крэнстона — всем им в «Спасти рядового Райана» досталась, по сути, первая большая роль в карьере.

«Скотт Пилигрим против всех» (2010)

Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Тем, кто посмотрел фильм буквально недавно, может показаться, что бюджет у «Скотта Пилигрима» уж точно был внушительный — учитывая огромное количество мировых звезд, которые мелькают на экране. В далеком 2010 году, однако, дела обстояли по-другому, а большинство сыгравших в картине актеров были никому не известны. Так, например, имена Майкла Серы, Обри Плазы, Криса Эванса, Бри Ларсон и Кирана Калкина сейчас везде на слуху, но по тем временам «Скотт Пилигрим» был для них настоящим прорывом в карьере.

«Однажды в Голливуде» (2019)

Наряду с мировыми звездами как Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт картина насчитывает огромное количество актеров, лица которых практически нигде не мелькали до выхода «Однажды в Голливуде» в прокат. Квентин Тарантино, однако, точно знал, что делает, а на второстепенные роли режиссер выбрал главных звезд современного Голливуда — Остина Батлера, Майки Мэдисон, Сидни Суини и, конечно, Маргарет Куолли с Майей Хоук.

Все эти фильмы в итоге стали хитами благодаря отлично подобранному актерскому составу, а вот ошибки с подбором актера привели к полному провалу многих других картин — о некоторых из таких мы уже рассказывали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Спасти рядового Райана» (1998), «Под кайфом и в смятении» (1993), «Скотт Пилигрим против всех» (2010), «Однажды в Голливуде» (2019)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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