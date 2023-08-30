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Это была страшная травма: почему Андрей Мягков умер бездетным

30 августа 2023 07:30
Это была страшная травма: почему Андрей Мягков умер бездетным

В этом обвиняли самого актера.

Народный артист Андрей Мягков прожил больше полувека в браке с Анастасией Вознесенской. Но за эти долгие годы актеры так и не стали родителями.

В комедии «Служебный роман» герой Мягкова Новосельцев был многодетным отцом, однако в жизни артист этого счастья так и не познал. Многие обвиняли в этом Андрея Васильевича: актер якобы крутил любовь с партнершами по съемочной площадке Алисой Фрейндлих и Барбарой Брыльской.

Позднее Вознесенская рассказал, в чем же причина их с супругом бездетности. По словам артистки, они с мужем хотели обзавестись наследниками, но не так сильно, чтобы решиться на этот шаг. Но главной причиной отказа от потомства стала преданность актерской четы к сцене.

Всю свою нерастраченную любовь супруги отдали многочисленным племянникам. Однако Мягков души не чаял в своей супруге, которую старался всегда радовать, даже по мелочам. За актерами бегали толпы почитательниц, однако он оставался верен жене.

«Когда есть Вознесенская, никакие поклонницы не страшны», — говорил Мягков.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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