Это была страшная травма: почему Андрей Мягков умер бездетным

Народный артист Андрей Мягков прожил больше полувека в браке с Анастасией Вознесенской. Но за эти долгие годы актеры так и не стали родителями.

В комедии «Служебный роман» герой Мягкова Новосельцев был многодетным отцом, однако в жизни артист этого счастья так и не познал. Многие обвиняли в этом Андрея Васильевича: актер якобы крутил любовь с партнершами по съемочной площадке Алисой Фрейндлих и Барбарой Брыльской.

Позднее Вознесенская рассказал, в чем же причина их с супругом бездетности. По словам артистки, они с мужем хотели обзавестись наследниками, но не так сильно, чтобы решиться на этот шаг. Но главной причиной отказа от потомства стала преданность актерской четы к сцене.

Всю свою нерастраченную любовь супруги отдали многочисленным племянникам. Однако Мягков души не чаял в своей супруге, которую старался всегда радовать, даже по мелочам. За актерами бегали толпы почитательниц, однако он оставался верен жене.