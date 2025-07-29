«Это была афера»: ужастик с бюджетом в 0 долларов умудрился обойти в прокате самого Нолана — его сняли меньше чем за неделю

Нет, в заголовке нет ошибки. За проект его создатели не заплатили ни копейки. А вот за его прокат...

Лето 2020-го: мир в коме, кинотеатры закрыты, маски — не карнавальные. На сцену выходит Кристофер Нолан со своим $205-миллионным «Доводом», чтобы героически «спасти кино». Но не тут-то было.

Пока студия медлила с релизом, боясь сжечь бюджет в пустых залах, на первом месте в прокате неожиданно оказывается… фильм, снятый по Zoom за ноль долларов. Без декораций. Без звезд. С хронометражем в 29 минут. И с названием, от которого веет вирусной паранойей — «Отпишись».

За этим фокусом стояли два сообразительных парня: режиссер Кристиан Нильссон и ютубер Эрик Табах. Их план был прост: арендовать кинотеатр, показать свой фильм самим себе и купить все билеты. Деньги переходят из правого кармана в левый, но кассовые сборы-то считаются!

И в безлюдном, обескровленном американском прокате $25 тысяч — это, прости господи, лидер недели.

Фильм про то, как злобный интернет-тролль охотится на инфлюенсеров. Сняли его за пять дней. Музыка — оригинальная. Актеры — типа «тот парень из “Озарка”». Все на коленке. Но по правилам индустрии — формально кино. И главное: официально №1 в прокате за неделю. Рядом с «Ноланом спасет кинематограф» это звучит особенно пикантно.

Сами авторы называют это либо гениальной продюсерской уловкой, либо откровенным разводом. Но, в отличие от студий, они хотя бы честны:

«Это была афера. Веселая, безобидная, абсурдная. Но афера».

А как можно не любить хорошую аферу, если она бьет по самолюбию Голливуда так филигранно?

Ранее мы также писали: Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене