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«Это был ужас»: Железняк не может забыть выход в свет с Заворотнюк

13 мая 2023 17:15
«Это был ужас»: Железняк не может забыть выход в свет с Заворотнюк

Артистке пришлось изрядно понервничать.

Олесе Железняк довелось сниматься вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня». Экранная Галя Копылова до сих пор охотно вспоминает работу на съемочной площадке проекта. Но есть и такие воспоминания, от которых звезду пробирает дрожь.

Например, знаменитость отметила, что ее первый выход на красную дорожку состоялся как раз в период съемок ситкома. И это стало для артистки большим испытанием.

Компанию на «Кинотавре» Олесе составила Заворотнюк, которая вот уже несколько лет борется с глиобластомой.

«Это был ужас», — честно призналась актриса в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова».

Звезда уточнила: только теперь она поняла, что в тот волнительный день выглядела достойно на фоне своей знаменитой коллеги по цеху. По словам Железняк, у нее был красивый наряд, поэтому она напрасно переживала насчет своего образа.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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