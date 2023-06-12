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«Это был ужас»: вот к чему склоняет Владимир Машков даже известных актрис

12 июня 2023 19:30
«Это был ужас»: вот к чему склоняет Владимир Машков даже известных актрис

Знаменитость никому идет на уступки.

Владимир Машков за годы карьеры успел сняться в десятках российских и иностранных фильмов. Знаменитость заработал любовь поклонников и множество профессиональных наград, однако мало кто знает, насколько внимательно подходит артист к своей работе.

Как оказалось, Машков уверен: чтобы правдоподобно изобразить эмоцию на экране, артист должен ее пережить. Поэтому он старается отказаться от участия каскадеров и выполняет большую часть сложных трюков самостоятельно. Требует он этого и от своих коллег.

По словам Анны Банщиковой, которая снималась вместе с Машковым в «Охоте на пиранью», он принудил ее спрыгнуть с вертолета в воду. Артистка очень боялась экстремальных съемок, но Машков отказывался ее слушать и не собирался идти на уступки. В итоге Банщиковой пришлось перебороть себя и решиться на смелый шаг.

«Взяла и прыгнула, хотя это было очень страшно», — рассказала артистка порталу «Телепрограмма».

Артистка так и не смогла забыть этот опыт и до сих пор вспоминает те съемки как одну из самых сложных работ в карьере.

Фото: GlobalLookPress
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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