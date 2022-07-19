Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением

«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением

19 июля 2022 18:30
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением

Артист балета показал подписчикам фото из Грузии.

Вслед за многими артистами и музыкантами 48-летний Николай Цискаридзе тоже покинул Россию. Он поспешил успокоить поклонников, выступив с заявлением в соцсетях. По словам артиста балета, он не собирается переезжать из страны, а просто улетел в отпуск. Местом для каникул Цискаридзе уже традиционно выбрал Грузию.

«Это был тяжелый год, но мы все справились», — объяснил Николай.

«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением

По всей видимости, особенно сложным для Цискаридзе этот год выдался из-за усилившейся рабочей нагрузки. Ему пришлось совмещать должность ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и работу на телевидении. После отъезда из страны Максима Галкина Николай начал вести популярное шоу «Сегодня вечером».

Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»

Кстати, не всем зрителям телепрограммы понравилась такая замена. Критики посчитали, что Николай больше интересуется собственными монологами, чем беседами с гостями. А фанаты Цискаридзе удивились, как ему удается все успевать, ведь академия находится в Санкт-Петербурге, а съемки проходят в Москве.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Related video