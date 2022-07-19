«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением

Вслед за многими артистами и музыкантами 48-летний Николай Цискаридзе тоже покинул Россию. Он поспешил успокоить поклонников, выступив с заявлением в соцсетях. По словам артиста балета, он не собирается переезжать из страны, а просто улетел в отпуск. Местом для каникул Цискаридзе уже традиционно выбрал Грузию.

«Это был тяжелый год, но мы все справились», — объяснил Николай.

По всей видимости, особенно сложным для Цискаридзе этот год выдался из-за усилившейся рабочей нагрузки. Ему пришлось совмещать должность ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и работу на телевидении. После отъезда из страны Максима Галкина Николай начал вести популярное шоу «Сегодня вечером».

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Кстати, не всем зрителям телепрограммы понравилась такая замена. Критики посчитали, что Николай больше интересуется собственными монологами, чем беседами с гостями. А фанаты Цискаридзе удивились, как ему удается все успевать, ведь академия находится в Санкт-Петербурге, а съемки проходят в Москве.