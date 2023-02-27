Это был подлый обман: поступок народного любимца Басова повергнет вас в шок

Владимир Басов известен не только яркими и многочисленным эпизодами в лентах «Я шагаю по Москве», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В 1954 году он снял фильм «Школа мужества», где впервые сыграли Леонид Харитонов и Ролан Быков. Впрочем, в личной жизни актер иногда совершал жестокие поступки.

В 1963 году артист начал настойчиво ухаживать за актрисой Валентиной Титовой. Желая очаровать девушку, Басов предложил ей главную роль в экранизации пушкинской «Метели». Артистка быстро сдалась, и скоро у них появился сын, но предложения руки и сердца не последовало.

Когда их сыну Александру было несколько месяцев, актер повез Титову в ЗАГС — якобы забрать свидетельство о рождении отпрыска. По приезде молодая мама смутилась, когда увидела коллег Басова в холле, но поставила несколько подписей, о которых ее просили.

И только после этого директор артиста и второй режиссер начали поздравлять «молодоженов». Удивлению актрисы не было предела, когда через некоторое время, обратившись в ЗАГС по другому вопросу, свою фамилию она там не нашла.

Ее супруг так хотел, чтобы его благоверная не догадалась о предстоящей церемонии, что даже регистратора привез из другого отдела. Вместе они прожили 14 лет, пока жена Басова не ушла к кинооператору Рербергу.