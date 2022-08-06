«Это был лишь образ»: о Викторе Цое выдали всю правду

Вот что сказал человек из близкого окружения певца.

Виктору Цою посвятили десятки передач, документальных фильмов, книг и статей, в одной из которых его близкий друг раскрыл, каким все-таки человеком был музыкант.

Своими воспоминаниями поделился солист группы «Алиса» Святослав Задерий — вместе с Цоем тот работал в известной теперь котельной «Камчатка», где Виктор в 1986 году устроился кочегаром. Этот факт из его биографии позволял россиянам романтизировать образ рокера, представляя его близким к народу человеком.

«На самом деле это был лишь образ короткого эпизода его жизни. Он скорее подбрасывал уголь в топку истории рок-н-ролла», — заявил Задерий в интервью «Советскому экрану ».

Хотя Цой был ответственным работником, имевшим возможность гастролировать в свободное время, профессия кочегара его не устраивала. Он был убежден, что должен в первую очередь заниматься музыкой, а не кидать уголь в топку. Задерий добавил, что Виктор не делился взглядами на жизнь, был сдержанным, мудрым и несгибаемым человеком.