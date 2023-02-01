Это был Данила Багров? Теперь точно известно, кого Бодров сыграл в «Сестрах»

С выхода фильма «Сестры» на экраны прошло почти 22 года, а многие киноманы до сих пор не могут прийти к однозначному выводу: кого в этом фильме сыграл режиссер Сергей Бодров?

Бодров появляется в картине ненадолго в качестве парня из «Джипа» и обещает героине Оксаны Акиньшиной разобраться с любым, кто хоть пальцем ее тронет. Это наводит на мысли, что персонаж Бодрова близок к силовым или бандитским структурам. Желание героя стоять за справедливость роднило персонажа с Данилой Багровым, и у фанатов возникли вопросы.

Развенчать подозрения взялся продюсер Сергей Сельянов. Он утверждал, что парень — это просто парень. Но интриги добавил сам Бодров. В своем последнем интервью он рассказал, что роль молодого человека должен был сыграть некий блондин. Но он не явился на съемки, тогда обещать Акиньшиной заступничество пришлось самому Бодрову.

«Появление Данилы Багрова в „Сестрах“ не моя присяга ему, а скорее веселый привет Балабанову», — сказал тогда актер, косвенно подтвердив, что в фильме появляется герой из фильма «Брат».

Поклонники Бодрова сходятся во мнении, что в «Сестрах» у Бодрова был отдельный персонаж. Они объясняют это тем, что актерский состав трех фильмов пересекается, но в «Сестрах» у каждого из артистов отличная от балабановских работ роль. Картины Балабанова и режиссерская работа Бодрова представляют собой разные вселенные, а значит, парень из «Джипа» к Даниле отношения не имеет.