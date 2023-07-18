Это был бы провал: не поверите, кого хотели сделать звездой «Афони»

Лирическая комедия «Афоня» увидела свет осенью 1975 года. Картина сразу же понравилась зрителям, и за несколько месяцев ее посмотрело более 60 миллионов человек. Публика была в восторге от истории сантехника Афанасия Борщова и игры актеров. При этом изначально режиссер Георгий Данелия рассматривал совсем других артистов на главные роли.

Так, постановщик проводил пробы у нескольких знаменитых артистов. Его кандидатами были Владимир Высоцкий, Даниил Ольбрыхский и Леонид Куравлев. И для знаменитого барда Данелия даже подготовил специальный эпизод, где тот поет под гитару. Но режиссер все же остановил свой выбор именно на Куравлеве. Актер, по его мнению, идеально подходил на роль сантехника со сложной судьбой.

«Есть в Куравлеве секрет. Его Афоне прощают то, что никогда бы не простили другим», — признавался Данелия.

Зрители в итоге высоко оценили выбор постановщика. Миллионы поклонников признаются, что не могут представить других артистов в главной роли, а особенно Высоцкого, игра которого точно лишила бы фильм очарования.