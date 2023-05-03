Это был бы другой фильм: от кого избавился Жариков на съемках «Рожденной революцией»

Галина Орлова известна благодаря роли блондинки Бетти в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». Однако в ее фильмографии могла бы появиться еще одна успешная картина, если бы не старания Евгения Жарикова.

Актриса с миловидными чертами лица и большими глазами должна была сыграть супругу главного героя в фильме «Рожденная революцией». Не исключено, что карьера и судьба девушки после участия в этой картине сложились бы иначе. Да и советский приключенческий боевик о создании милиции выглядел совсем по-другому.

Однако в дело вмешался Евгений Жариков. Он настоял на том, чтобы роль его спутницы досталась Наталье Гвоздиковой. Во время съемок отношения актеров стремительно развивались, и под конец работы над 10-серийным фильмом девушка уже была беременна. Именно поэтому в двух заключительных сериях она не снималась. А Галина Орлова появилась еще в нескольких картинах, но чуть позже все-таки ушла из кинематографа.