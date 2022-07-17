«Это будет ее гибелью»: жене Макарского указали на опасность в браке
Откровения певицы взволновали народ.
Виктория Макарская призналась, что ушедший из семьи отец спровоцировал в ней много комплексов, от которых она долго не могла избавиться. Уход близкого человека она сравнила с ударом молнии в сердце.
По этой причине артистка далеко не сразу смогла открыться супругу Антону Макарскому, а после не могла поверить своему счастью.
«Я с одной стороны понимаю, что Антон меня любит, но все равно думаю "Да ладно!". Не верю. До слез. Он меня любит, правда?» — поделилась Макарская в передаче «Он и она».
Звезда также отметила, что в случае измены мужа, винила бы в первую очередь себя, в себе искала причины его неверности и изо всех сил пыталась спасти брак.
Впечатленные такой откровенностью поклонники тут же предостерегли певицу:
«Макарский, судя по ее рассказам, несет себя по жизни как подарок. Очень тяжело с такими мужчинами. Вика живет его жизнью, и если он ее предаст, это будет ее гибелью. Сказка красивая, но опасная для женщины».