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«Это будет ее гибелью»: жене Макарского указали на опасность в браке

17 июля 2022 12:49
«Это будет ее гибелью»: жене Макарского указали на опасность в браке

Откровения певицы взволновали народ.

Виктория Макарская призналась, что ушедший из семьи отец спровоцировал в ней много комплексов, от которых она долго не могла избавиться. Уход близкого человека она сравнила с ударом молнии в сердце.

По этой причине артистка далеко не сразу смогла открыться супругу Антону Макарскому, а после не могла поверить своему счастью.

«Я с одной стороны понимаю, что Антон меня любит, но все равно думаю "Да ладно!". Не верю. До слез. Он меня любит, правда?» — поделилась Макарская в передаче «Он и она».

Звезда также отметила, что в случае измены мужа, винила бы в первую очередь себя, в себе искала причины его неверности и изо всех сил пыталась спасти брак.

Впечатленные такой откровенностью поклонники тут же предостерегли певицу:

«Макарский, судя по ее рассказам, несет себя по жизни как подарок. Очень тяжело с такими мужчинами. Вика живет его жизнью, и если он ее предаст, это будет ее гибелью. Сказка красивая, но опасная для женщины».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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