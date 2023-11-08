Это большой удар по певцу SHAMAN: слово, которое все считают русским, оказалось иностранным

Ученые спорят уже не одно десятилетие о том, сколько заимствованных слов в русском языке. Кафтан, тротуар, сарафан, шуба, зонт, грамота, компьютер, революция — все эти понятия появились благодаря иностранному влиянию. Кажется, если избавиться от заимствований, то наша речь заметно обеднеет.

Зарубежную лексику можно найти в самых неожиданных местах. Например, слово «шаман» не является исконно русским, хоть и давно прижилось в языке. Да, Европа узнала этот термин именно благодаря выходцам из России, однако все же слово является одним из многочисленных заимствований.

По одной из версий, оно пришло к нам из санскрита и было образовано от понятия «отшельник» (śramaṇa), а по другой — слово придумали носители тунгусо-маньчжурских языков, которые называли соплеменников с особыми способностями «саманами».