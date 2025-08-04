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«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)

4 августа 2025 08:27
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)

Это первый мультфильм режиссера, у которого есть целых пять «Оскаров».

«Самый ценный груз» — взрослая анимационная притча о любви в самые темные времена. Редкость на больших экранах — французская анимация, да еще и с пометкой 18+. Это не мультфильм для детей, а глубокая и пронзительная история, способная растрогать до слез даже самых стойких зрителей — на «КиноПоиске» у ленты уже заслуженные 8,1 балла.

Режиссер Мишель Хазанавичус, известный миру по немому фильму «Артист» — он получил за него пять «Оскаров», — рассказывает суровую сказку о добре и зле во времена Холокоста. В центре сюжета — жена лесника, которая находит в снегу младенца, выброшенного из «поезда смерти». Она решает спасти ребенка, несмотря на то, что ее муж против — ведь девочка еврейка. Но с каждым днем в нем просыпается нечто большее, чем страх.

«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)

Суровая анимационная сказка

Рисовка нарочито грубая, с подчеркнутой выразительностью — на стыке комикса и гравюры. Она подчеркивает жестокость мира и в то же время дает пространство для эмоций. Музыка Александра Депла — тонкая, тревожная, но при этом лиричная — идеально дополняет атмосферу.

Фильм не боится говорить о людях вне категорий «плохой» или «хороший» — здесь важны поступки, а не ярлыки. И хотя режиссер иногда использует знакомые приемы, это не делает историю слабее. Несмотря на «взрослый» рейтинг, «Самый ценный груз» можно показать подросткам — как урок сострадания и напоминание о том, что даже в мраке может зажечься свет любви и человечности.

Признание от критиков и зрителей доказывает, что фильм достоин внимания.

Это большая редкость: когда мультфильм номинируется на главный приз европейского кинофестиваля (в данном случае это «Золотая пальмовая ветвь») — восхищаются пользователи КП.

Поговорим о другой стороне анимации — легкой, беззаботной и жизнерадостной. А вы знали, что история создания мультсериала «Финес и Ферб» тесно связана с «Симпсонами»? Все началось с двух друзей-аниматоров, которые просто хотели делать что-то веселое.

Фото: Кадры из мультфильма «Самый ценный груз» (2024 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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