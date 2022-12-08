«Это больно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» открестилась от бывших коллег

Легендарный сериал «Улицы разбитых фонарей» прогремел на всю страну в конце 90-х, а исполнители главных ролей стали суперзвездами. Анастасия Мельникова, сыгравшая Настю Абдулову, вошла в пятерку главных актеров ленты. Однако сегодня артистка сторонится общества бывших коллег.

Мельникова с теплотой вспоминает съемки в «Улицах...», ведь участие в сериале обеспечило ее карьере невероятный взлет. Она стала востребованной актрисой и появлялась во многих успешных проектах. Но страшная болезнь перечеркнула все планы Мельниковой.

Анастасия борется с серьезным недугом уже пять лет. Все это время она принимает мощные препараты, которые «бьют» по гормонам. Внешность актрисы изменилась кардинально: она набрала лишний вес и утратила былую привлекательность.

По этой причине Мельникова отказывается видеться с коллегами по сериалу, ведь они запомнили ее красивой, цветущей и стройной. А чувствовать на себе их жалостливые взгляды ей совсем не хочется. «Мне это больно», — призналась артистка в программе «Судьба человека ».