Это больно читать: тяжелая судьба Коли Герасимова из «Гостьи из будущего»

Роль ученика из 6 «В» класса 20-й московской школы и прославила Алексея Фомкина, и погубила. Бешеная популярность настигла его, когда ему не было и 15 лет. Славы он стеснялся, а доучиться из-за съемок не смог даже в школе. Жизнь актера оборвалась трагически рано — в 26 лет.

После школы артист снялся в фильме «На своей земле», после чего полгода его не приглашали в кино. Расстроившись, молодой актер ушел в армию. По слухам, именно там Фомкин пристрастился к спиртному. Вернувшись в Москву, парень работал маляром, но из-за пагубной привычки его отовсюду выгоняли.

Позже он переехал в деревню Безводное во Владимирской области — там жила его бабушка. Соседи рассказывали журналистам, что бывшая суперзвезда советского кино сидит у родственницы на шее и даже употребляет что-то посерьезнее водки.

Там же, в Безводном, Алексей Фомкин встретил свою возлюбленную. С ней он отправился на очередное застолье к друзьям, которое закончилось пожаром. Спастись успели все, кроме него: он погиб, задохнувшись в дыму.