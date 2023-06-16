«Это болезнь?»: дочь солистки «Винтажа» напугала народ особенностью (фото)

Анна Плетнева родила дочь Марию в 2005 году от бизнесмена Кирилла Сырова. Певица в течение многих лет тщательно скрывала наследницу от глаз публики и впервые показала лишь два года назад, однако многих поклонников шокировала внешность девушки.

Как посчитали пользователи Сети, Мария выглядит чересчур странно. Якобы ее глаза расположены слишком далеко друг от друга, что делает ее внешность неестественной.

«У нее широко расположены глаза, это болезнь?», «Не вижу никакой красоты», «Совсем не похожа на мать, глаза очень необычные», — считают пользователи Сети.

При этом некоторые подписчики считают Марию настоящей красавицей. В социальных сетях девушки они не скупятся на комплименты, отмечая, что она полностью унаследовала внешность звезды «Винтажа» и обязательно добьется успеха в модельном бизнесе.