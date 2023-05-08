Это блюдо все без исключения считают исконно русским, но глубоко заблуждаются

Русская кухня славится многими уникальными рецептами, которые известны во всем мире. Отечественные кулинары приписывают себе множество изобретений, однако одно из самых известных блюд имеет совершенно другие корни.

Как оказалось, холодец придумали за границей. В России его готовили в северных регионах: охотники замораживали мясо и рыбу в бульоне и брали с собой в долгие путешествия. Крестьяне же собирали остатки еды с барского стола и также варили из них похлебку, которую выставляли на холод.

Все это время жители страны, как пишет портал Femmie , были уверены, что являются первооткрывателями рецепта, но спустя годы узнали, что во Франции намного раньше был придумал галантин. Это заливное делали из нескольких видов мяса, а подавали подмороженным. И оно являлось практически точной копией холодца.

И именно галантин был популярен среди российской знати, которая уже позже узнала про отечественный эквивалент. Потом изобретательное блюдо вошло в их меню.