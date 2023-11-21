Русская кухня продолжает покорять мир даже в условиях напряженных отношений между Россией и Западом. Вот только в самой России популярностью пользуются блюда исконно русские, но названные в честь других стран.

Иностранцы любят уплетать за обе щеки Veal Prince Orlof — «телятину князя Орлова». Однако в России кушанье, изготовленное по этому рецепту, называют мясом по-французски. Это связано с тем, что рецепт был разработан французским поваром князя Орлова по имени Урбен Дюбуа.

Это блюдо готовится из тонко нарезанной телятины, которая чередуется со слоями нарезанных грибов и лука, приправленных соусом бешамель с сыром. Потом все запекается в духовке.

Интересно отметить, что во всех престижных ресторанах мира привычная нам подача блюд называется русской. Этот обычай, когда блюда подаются поочередно, связан с именем князя Куракина, русского посланника в Париже.

В начале XIX века князь Куракин ввел эту практику среди французских элит. Ранее европейцы выкладывали все блюда одновременно, поэтому, пока они наслаждались закусками, горячие блюда успевали остыть. Однако благодаря внедрению русского обычая, блюда подавались последовательно, сохраняя свою температуру и вкус.