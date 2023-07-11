Это блюдо в СССР считали очень полезным, а теперь оно кажется вреднее фаст-фуда: вы точно его ели

Советские диетологи были уверены: молоко приносит заметную пользу для организма. Поэтому блюда из молочных продуктов можно было встретить во всех ресторанах, кафе и столовых, а особенно — в детских садах и школах, ведь правительство следило за здоровьем подрастающего поколения.

И самым популярным блюдом в то время был молочный суп. Обычно он готовился из лапши, которую варили в молоке. Но в некоторых рецептах в него добавлялись макароны, рис и даже фасоль.

И в каждой столовой юные пионеры и октябрята могли получить тарелку супа с разваренной лапшой в белом бульоне.

Такой суп считался неимоверно полезным для организма. Однако со временем диетологи выяснили, что молоко на самом деле можно употреблять далеко не всем. И в некоторых случаях оно вредно для организма. Поэтому сегодня молочный суп не рекомендуется подавать к столу, а в особенности — в школах и детских садах.