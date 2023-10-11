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Это блюдо шеф Ивлев готов есть каждый день: стоит копейки, готовится за 5 минут

11 октября 2023 09:15
Это блюдо шеф Ивлев готов есть каждый день: стоит копейки, готовится за 5 минут

С рецептом от знаменитого повара справится даже школьник.

Российский ресторатор Константин Ивлев имеет неоднозначную репутацию. После выхода шоу «Адская кухня» с его участием многие стали считать шеф-повара хамом и скандалистом. Но одного отрицать нельзя — в еде он разбирается отлично. Поэтому многих удивила еда, которую он готовит ежедневно.

Оказалось, что дома Ивлев вовсе не сторонник сложных и изысканных блюд. В повседневной жизни он ест примерно то же, что и все соотечественники. Обязательный элемент рациона шеф-повара — это овощной салат. По признанию самого Константина, он готов есть его буквально ежедневно. Для приготовления достаточно нарезать огурец, помидор и любой лук, красный или репчатый. Заправляется салат смесью майонеза и сметаны в пропорции 1:1.

Также Ивлев признался в любви к сосискам, котлеткам и запеченной куриной грудке. Так что питаться как шеф-повар может позволить себе каждый.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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