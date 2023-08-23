Это блюдо с сельдью все считают русским: не заблуждаются только в одной стране
Оригинальный рецепт почти не поменяли.
Редкий новогодний стол в России обойдется без традиционных салатов — «Оливье» и «Селедки под шубой». Люди настолько привыкли к этим блюдам, что начали считать их исконно русской кухней. На самом деле оба имеют иностранное происхождение.
Многие знают, что салат «Оливье» придумал работавший в московском ресторане повар из Франции. А вот происхождение «Селедки под шубой» оставалось окутанным тайной. Удивительно, но это угощение из свеклы и соленой рыбы имеет скандинавские корни.
Согласно легенде, готовить сельдь под несколькими слоями овощей и майонеза первым стал повар Анастас Богомилов, владелец русской гостиницы. Но на самом деле соленую рыбу с вареными овощами задолго до этого ели в Норвегии.
Единственным вкладом советского повара в рецепт была идея укладывать продукты слоями и обильно поливать майонезом. Таким знаменитый салат знают и сегодня.